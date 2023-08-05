عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا .. إصابة 5 في انفجار مبنى سكني شمال باريس

صدى البلد

أفادت الشرطة والحماية المدنية في فرنسا، اليوم السبت، بإصابة خمسة أشخاص في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً، ومكتب المدعي العام في باريس قام بفتح تحقيقاً في كواليس الحادث.

وأضافت الشرطة الفرنسية أنه تم إرسال مائة من رجال الإطفاء إلى الموقع مع حوالي 20 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق.

وكان هناك انفجار وقع في شهر يونيو الماضي وأودى بحياة ثلاثة اشخاص بعد اشتعال النيران في مبنى وانهياره في منطقة قريبة من وسط باريس السياحي.

وفي يناير 2019، قضى 4 أشخاص بينهم رجلا إطفاء وأصيب 66 شخصاً في انفجار ناجم عن تسرب غاز دمر مبنى قرب وسط باريس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

موضوعات متعلقة

لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين .. الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين بمدينة العلمين

سلاح الجو الأوكراني يحذر من إطلاق روسيا صواريخ "كينزال" بمجالها الجوي

بسبب النزاعات المسلحة .. البحرين تطالب رعاياها بضرورة مغادرة لبنان

الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن ثلاث سنوات

إعصار "خانون"..تايوان تحذر المواطنين من هطول الأمطار في هذه المناطق

روسيا تعلن الاستيلاء على قرية نوفوسيليفسكي بشمال شرق أوكرانيا

الخارجية الروسية تدين الهجوم الأوكراني على ناقلة نفط روسية بمضيق كيرتش

الأرصاد البريطانية تحذر المواطنين من عاصفة «أنتوني» القادمة

ترشيحاتنا

عمدة المصريين في باريس: 50 مليار دولار تحويلات المغتربين سنويا

في مدحه رزق| صيغة الصلاة على النبي.. وعليك بهذه الأوقات

باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

قرار عاجل من النيابة العامة في حريقِ مبنى الأوقاف

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

بعد رحيل سيد عبد الحفيظ للمرة الثالثة .. تاريخ إطاحات فيجو من الأهلي

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ