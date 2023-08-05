فرنسا .. إصابة 5 في انفجار مبنى سكني شمال باريس

أفادت الشرطة والحماية المدنية في فرنسا، اليوم السبت، بإصابة خمسة أشخاص في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً، ومكتب المدعي العام في باريس قام بفتح تحقيقاً في كواليس الحادث.

وأضافت الشرطة الفرنسية أنه تم إرسال مائة من رجال الإطفاء إلى الموقع مع حوالي 20 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق.

وكان هناك انفجار وقع في شهر يونيو الماضي وأودى بحياة ثلاثة اشخاص بعد اشتعال النيران في مبنى وانهياره في منطقة قريبة من وسط باريس السياحي.

وفي يناير 2019، قضى 4 أشخاص بينهم رجلا إطفاء وأصيب 66 شخصاً في انفجار ناجم عن تسرب غاز دمر مبنى قرب وسط باريس.