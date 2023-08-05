زلزال 5.5 ريختر يضرب شمال الصين

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ،اليوم السبت، شمال شرق الصين.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب شمال شرق الصين اليوم السبت على عمق 12.5 كيلومترًا ضحلًا.

ووقع الزلزال على 34 كيلومترا شمال تشانجلينج في مقاطعة جيلين.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ربما تسبب في بعض الأضرار ولكن كان هناك احتمال ضئيل لوقوع ضحايا.

قتل زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين حوالي 200 شخص في أبريل الماضي ، بعد خمس سنوات من مقتل ما يقرب من 90 ألف شخص في زلزال قوي في نفس المقاطعة.