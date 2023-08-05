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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

تحرش
تحرش

كشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج  حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها  تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الأفعال المشينة 

وتنص المادة 306 مكرراً (أ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وإذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه 

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.

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