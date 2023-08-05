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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملخص الحلقة الـ 6 "سيب وأنا أسيب".. هنا الزاهد وأحمد السعدني في "الحجز"

هنا الزاهد
هنا الزاهد

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة 6 ، اليوم السبت، من أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب، بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد السعدني.

وبدأت الحلقة بفلاش باك لخناقة بيلا وإبراهيم بعد قبولها في مسابقة ملكات الجمال، وتطلب بيلا تأجيل فرحهما بعد المشاركة في المسابقة، ويرفض ابراهيم ويضع بيلا في خيار بينه وبين استمرارها في المسابقة. 

 

ويذهب ابراهيم لقسم الشرطه لعمل محضر سرقه لبيلا بعدما علم بأنها سحبت رصيده في البنك من خلال الحساب المشترك بينهما. وتعود فاطمه التي تجسدها الفنانه عارفة عبدالرسول الي منزلها لتجد زوجها سيد يبيع " الغساله" وبعض ممتلكات المنزل من أجل المال، وتحاول إيقافه هي وابنها، ولكنه ينفعل على ابنه ويطرده من المنزل ويمنع فاطمه من ملاحقته او عودته الي المنزل. 

 

وتحاول سماح مع بيلا فتح الدرج لأخذ تليفونها بعدما أخذه ابراهيم، وتتحدث مع كارولس لتخبره ان والدها مريض وسوف يجري عمليه في قلبه، وانها ستتولي الأمور لتعلن خطوبتها بعد شفاء والدها.

 

 وتخبر بيلا سماح انها سحبت رصيد ابراهيم من خلال الحساب المشترك، والتي وجدته يملك مليون وسبعمائة الف جنيه، لتشك سماح ان هذه الأموال يملكها من طريق غير مشروع.

 

 وتتصل بيلا بمحاميها لتخبره ان ارسل إليها محضر من القسم، بتهمته سرقه أموال زوجها، ليطمئنها المحامي ويتفق معها على خطه، وتوافق بيلا.

 

 ويحضر المحامي مع بيلا الي القسم المواجهه زوجها ابراهيم، الذي يفاجئ ان المحامي يود ان يحرر ضده محضر تعدي على زوجته بيلا والتي ظهرت عليها آثار الضرب، كما شهدت نبيله ان زوجها يتعدى عليها بالضرب قائله " انا نبيله اللي جوزها يضربها وبيهينها ويشتمها وانا راضيه وساكته و وبيتلفظ بالفاظ يعف لساني عن ذكرها، ومضيع فلوسنا بيجيب ستات في البيت ". 

 

ويقرر الضابط ببقائهما في "الحجز" حتى صباح اليوم التالي، وتدخل بيلا "الحجز" وتفاجئ ان الجميع يعرفها لتبدا معهم ليله تعلمهم بها كيفيه وضع الميك اب. وتنتهي أحداث الحلقه السادسه بخروج بيلا وإبراهيم من القسم، وتاتي والداه ابراهيم لتراه وتقول لبيلا" على قد ما انا زعلانه منك على قد ما انا عايزه احضنك عشان انتي من ريحه سناء الله يرحمها".

منصة شاهد مسلسل سيب وأنا أسيب هنا الزاهد احمد السعدنى

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