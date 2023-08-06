عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنسيق الجامعات 2023 في دمياط.. كيف تختار كلية تؤهلك لسوق العمل

ندوة توعيه
ندوة توعيه

نظم المجلس القومى للمرأة في دمياط ندوة حول تعريف طلاب الثانوية العامة بالكلية المناسبة التى تؤهل لسوق العمل، وفقا لطبيعة البيئة التى تعيش بها.

 للبنات.. ازاى تختار كليتك

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبإشراف  مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط وبحضور منى عبدالله عضو الفرع ومشرف على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء وفي إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بالجانب التوعوي واستكمالا لأنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

احتياجات سوق العمل

اللقاء كان لتوعية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك في أولى ايام التنسيق وذلك للتوعية بمعلومات عن الكليات المختلفة والتى تؤهل إلى سوق العمل وتم تقديم نماذج إيجابية متفوقة من كليات أدبية مثل رحاب المصرى الأولي على كلية الحقوق العام الماضي والتى أصبحت نموذج ملهم للطلاب وحققت نجاحاً في مجال عملها.
طبيعه البنت الدمياطيه واختيار الكليه

من جانبه قال المهندس عبدالله خروبة الفنان التشكيلي لـ صدى البلد إنه تحدث مع الطلبة عن طرق التخطيط واختيار رغبات التنسيق والكليات الأدبية والعلمية بأقسمها العملية التى يتطلبها سوق العمل وذلك لمساعدة الطلاب في اختيار المناسب بقدراتهم ومجموعهم وتم فتح باب النقاش والأسئلة وتم توضيح كل التساؤلات على أن يتم إستكمال الموضوع للمرحلة الثانية من التنسيق في الاسبوع المقبل.

وأوضح أنه على كل طالب أن يختار الكلية التي يطمح بها على حسب امكانياته الفكرية وطموحه المستقبلي وعلى حسب احتياجات سوق العمل.

 

https://fb.watch/mecNJXOA7s/?mibextid=9R9pXO

دمياط إحتياجات سوق العمل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المدينة الصديقة للنساء المجلس القومي مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

النيابة العامة تكشف تفاصيل عن مكان وجود المستندات بعد حريق وزارة الأوقاف

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بجامعه دمياط

رئيس مدينة دمياط الجديدة يتابع معدلات تنفيذ شاطئ قادرون لذوي الهمم

ترشيحاتنا

كيم جونج أون يوجه بزيادة القدرات الإنتاجية العسكرية في كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2023.. مراعاة التوزيع الجغرافي لتقليل الاغتراب ولكل طالب 75 رغبة

محبوبة زاهي حواس.. اكتشاف رأسين منحوتين لـ أفروديت وديونيسوس بتركيا|تفاصيل

احذر.. السجن المشدد 10 سنوات عقوبة جريمة الخطف في قانون العقوبات

يستهين به الكثير .. عمل بسيط يدخلك الجنة

سعر تويوتا كامري "هاي لاين" في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ