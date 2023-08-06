تنسيق الجامعات 2023 في دمياط.. كيف تختار كلية تؤهلك لسوق العمل

نظم المجلس القومى للمرأة في دمياط ندوة حول تعريف طلاب الثانوية العامة بالكلية المناسبة التى تؤهل لسوق العمل، وفقا لطبيعة البيئة التى تعيش بها.

للبنات.. ازاى تختار كليتك

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبإشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط وبحضور منى عبدالله عضو الفرع ومشرف على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء وفي إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بالجانب التوعوي واستكمالا لأنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

احتياجات سوق العمل

اللقاء كان لتوعية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك في أولى ايام التنسيق وذلك للتوعية بمعلومات عن الكليات المختلفة والتى تؤهل إلى سوق العمل وتم تقديم نماذج إيجابية متفوقة من كليات أدبية مثل رحاب المصرى الأولي على كلية الحقوق العام الماضي والتى أصبحت نموذج ملهم للطلاب وحققت نجاحاً في مجال عملها.

طبيعه البنت الدمياطيه واختيار الكليه

من جانبه قال المهندس عبدالله خروبة الفنان التشكيلي لـ صدى البلد إنه تحدث مع الطلبة عن طرق التخطيط واختيار رغبات التنسيق والكليات الأدبية والعلمية بأقسمها العملية التى يتطلبها سوق العمل وذلك لمساعدة الطلاب في اختيار المناسب بقدراتهم ومجموعهم وتم فتح باب النقاش والأسئلة وتم توضيح كل التساؤلات على أن يتم إستكمال الموضوع للمرحلة الثانية من التنسيق في الاسبوع المقبل.

وأوضح أنه على كل طالب أن يختار الكلية التي يطمح بها على حسب امكانياته الفكرية وطموحه المستقبلي وعلى حسب احتياجات سوق العمل.

https://fb.watch/mecNJXOA7s/?mibextid=9R9pXO