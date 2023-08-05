هجوم إلكتروني يوقف خدمات شبكة مستشفيات أمريكية بـ 4 ولايات

تسبب هجوم إلكتروني في تعطيل أنظمة الكمبيوتر وخدمات عدد من مستشفيات بأمريكا، مما أجبرها على إرسال سيارات إسعاف إلى مستشفيات أخرى.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، استعانت إدارة المستشفيات بمتخصصين في الأمن السيبراني في التحقيقات التي تجريها لمعرفة تفاصيل ما حدث.

ويشمل نطاق عمل شبكة المستشفيات 4 ولايات هي كاليفورنيا وبنسلفانيا وكونيتيكت ورود آيلاند.

وقالت الوكالة إن "شبكة المستشفيات قامت بفصل أنظمتها الإلكترونية لتأمينها حتى يتم تأمين الشبكة من جديد"، مشيرة إلى أنها(المستشقيات) "تبذل جهودا كبيرة للعودة إلى الوضع الطبيعي".

وبسبب الهجوم، بدأ العاملون في بعض المستشفيات تدوين بيانات المرضى ورقيا لتجنب تسريب تلك البيانات بسبب الاختراق المعلوماتي.