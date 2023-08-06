سيتم بيع أحد موديلي لامبورجيني كونتاش المستخدم في تصوير فيلم The Wolf of Wall Street في مزاد علني بواسطة RM Sotheby’s في حدث المبيعات في نيويورك يوم 8 ديسمبر.

لامبورجيني كونتاش بطلة فيلم ليوناردو دي كابريو في المزاد

تم استخدام نموذجين مذهلين من طرازات إصدار الذكرى الخامسة والعشرين لعام 1989 في فيلم مارتن سكورسيزي اللامع ، وكلاهما انتهى بلون أبيض يُعرف باسم بيانكو بولو. من المفهوم أنه تم تسليم 12 نموذجًا فقط من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لكونتاش في الولايات المتحدة مرسومة في بيانكو بولو مع تصميم داخلي بيانكو.

لامبورجيني كونتاش بطلة فيلم ليوناردو دي كابريو في المزاد

أظهر أحد أكثر المشاهد التي لا تنسى في الفيلم ليوناردو دي كابريو يقود سيارة لامبورجيني وهو مخمورا بسبب الكحول والمخدرات. تم تحطيم سيارة كونتاش عمدًا عدة مرات أثناء التصوير ، لكن هذا النموذج المحدد الذي كان متجهًا إلى المزاد لم يكن السيارة التي تضررت. في حين أن قائمة السيارة لا تشير إلى المشاهد التي تم استخدامها من أجلها ، فمن المفترض أنه تم استخدامها لبعض اللقطات الساحرة أثناء الفيلم.

لامبورجيني كونتاش بطلة فيلم ليوناردو دي كابريو في المزاد

لم يتم أيضًا إصدار تاريخ مفصل لتاريخ ملكية السيارة ، لكننا نعلم أن كونتاش هو رقم الهيكل KLA12722 ويتضمن المصدات الأمامية ذات المواصفات الأمريكية القبيحة. وتتوقع دار المزادات بيعها بمبلغ يتراوح بين 1.5 مليون دولار و 2.0 مليون دولار.

قال جورد داف ، رئيس المزادات العالمي في آر إم سوثبيز: "تجسد سيارة" وولف "كونتاتش ، إلى جانب السيارات الأخرى التي ستكون معروضة ، تمامًا ما قررنا تحقيقه عندما قررنا استضافة عملية بيع خلال أسبوع Sotheby's Luxury Week.

سيشمل البيع سيارات أخرى مماثلة - فريدة من نوعها ، قابلة للتحصيل بدرجة كبيرة ، مع درجة من الأصل ، أو عدد الكيلومترات المنخفض ، أو المواصفات المصنوعة لمرة واحدة فقط.