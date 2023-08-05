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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأم ضربتها والابن شوه وجهها.. تفاصيل التحقيق في الاعتداء على فتاة المرج

فتاة المرج
فتاة المرج

أمرت جهات التحقيق، بحجز ربة منزل 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة التعدي على فتاة بالضرب في المرج.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء مرور الطفلة مروة في أحد شوارع منطقة عزبة النخل في المرج، تصادف مرورها مع شاب واثناء ذلك قام بمعاكستها، وعندما نهرته ضربها "بقطعة سيراميك في وجهها".

وأكدت، الطفلة مروة، امام جهات التحقيق ان المتهم تعدى عليها بالضرب بقطعة سيراميك مما اسفر عن اصابتها بقطع في الوجه.

واعترفت، والدة المتهم امام جهات التحقيق، أنها سمعت صوت ابنها يعلو في الشارع واثناء ذلك فوجئت بقيامه بضرب الفتاة، حاولت احجز بينهم ولكن فشلت وقمت بضرب الطفلة عدة ركلات عشان تسيب ابني".

طفلة المرج

وكشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج ، حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

المرج طفلة المرج التعدي عليها بجرح قطعى تعدي شاب قسم شرطة المرج

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