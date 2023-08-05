قناة عبرية : إدارة بايدن تنقل رسالة لإسرائيل بشأن تسهيلات للفلسطينيين

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقلت رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو حول منح التسهيلات للفلسطينيين.

وقالت القناة 13 العبرية، إن ادارة بايدن تتوقع أن توافق حكومة نتنياهو غداً في جلسة اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، على منح تسهيلات للفلسطينيين، وعدم الترويج لمشروع قانون يهدف إلى اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية كتعويض لعائلات إسرائيلية أصيب أو قتل أقارب لهم في عمليات.

من جانبه، قال موقع "والا" إن جلسة الكابينيت المقرر لها الأحد ستناقش المصادقة على خطوات اقتصادية تهدف إلى تقوية السلطة الفلسطينية، كما ستتناول الأحداث والتصعيد إزاء أحداث نهاية الأسبوع من بينها استشهاد الفتى من برقة بنيران مستوطنين.