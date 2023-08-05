نبيل نعيم : الإخوان الأب الروحي لكل جماعات الإرهاب

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُعد الأب الروحي لكافة جماعات الإرهاب، ليس فقط عل مستوى مصر، بل على مستوى العالم أجمع، « فيه عناصر من جماعة الإخوان وقت القبض على سيد قطب، وعند الذهاب لإعدامه كانوا يكبرون، ويصرخون إلى الجحيم يا قطب، عندما شاهد ذلك القيادي شكري مصطفى، كفرهم، فهي جماعة تكفيرية».

وأضاف «نعيم»، خلال حواره في برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان يخترعون في الدين ما لم يأتِ الله به من سلطان، « الدين بيقول الواحد يقول لا إله إلا الله، الإخوان ييجوا ممكن يكفروا حد عشان مش فاهم معنى لا إله الإ الله، رغم إن الإسلام قال من قال مش من فهم، هو يعني لازم الكل يبقى زي ابن تيميه عشان يبقى مسلم»

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.