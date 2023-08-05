مراهق متهم في جريمة كراهية وقتل راقصة بـ نيويورك

اتُهم رجل يبلغ من العمر 17 عامًا بالقتل كجريمة كراهية في حادث طعن في مدينة نيويورك قتل راقصة عندما واجهته مجموعة ترمي إهانات معادية للمثليين والسود ، حسبما قال مسؤول في الشرطة يوم السبت.

وأثارت وفاة اوشيه سيبيلي، وهي راقصة محترفة تبلغ من العمر 28 عامًا كانت ترقص على أغنية بيونسيه عندما واجهها المشتبه به ، في 29 يوليو.

وقال جو كيني مساعد قائد شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي إن سيبلي كان يرقص مع أصدقائه أثناء تزويد سيارتهم بالوقود عندما اقتربت منهم مجموعة من الذكور طالبوا منهم بالتوقف عن الرقص وهتفوا بهتافات معادية للمثليين ومناهضة للسود.

وقال كيني إن المشتبه به ، الذي لم يذكر اسمه ، من سكان بروكلين استسلم للشرطة يوم الجمعة.

واضاف كيني إنه اتُهم بالقتل كجريمة كراهية وحيازة سلاح إجراميًا.

وتابع كيني إن المشتبه به هو الشخص الوحيد الذي تم توجيه الاتهام إليه في القضية.