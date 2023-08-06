الوادي الجديد تواصل تنفيذ تدريبات جديدة من مشروع ابدأ حلمك

تواصل محافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣ تدريبات جديدة من مشروع ابدأ حلمك أحد المشروعات الفنية لاعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح، في إطار أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الدكتور هانى كما، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع.

وقالت إبتسام عبدالمريد، مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، انه يواصل المايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية على مسرح سينما هيبس ومراجعة على مجموعة من الاغانى التى تم التديب عليها ومنها خفيف الروح، الأرض بتتكلم عربي ، يا لولا دقت اديكى، الارض لو عطشانه ،سيدى يا سيدى، الحلوة لسة صغيرة، سلم سلم، مصر يا أمة يا بهية ،الكوتشينة، حب الوطن، بحضور المخرج حسن رفقى، والمخرج محمد سعد المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

وقالت إنه على مسرح قصر ثقافة موط قام المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمى للمشروع بالداخلة بعمل مراجعة علي مربعات ابن عروس ورباعيات صلاح جاهين والتدريبات الحركية والآداء الاستعراضي.