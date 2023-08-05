نبيل نعيم لـ الشاهد : خيرت الشاطر قائد قطيع الإخوان

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه التقى خيرت الشاطر في السجن عندما تم القبض عليه في قضية سلسبيل.



وأضاف نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان مثل القطيع يجب أن يكون له قائد" مؤكدًا أن الإخوان هم من جعلوا خيرت الشاطر يسيطر عليهم.



وأكد أن خيرت الشاطر لديه نوع من الديكتاتورية، متابعًا: "ده مخليه ثابت في مركزه بالجماعة"وتابع: "هذا على عكس الجماعات الأخرى السيطرة عليها صعب، وكل واحد أمير نفسه".



نبيل نعيم: الإخوان "كبّروا" وقت إعدام سيد قطب



قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن الإخوان كبروا عند سحب سيد قطب على سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام.



وأضاف نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان قالوا وقتها إلى الجحيم يا قطب" مشيرًا إلى أن شكري مصطفى عندما رأى ذلك كفّر الإخوان.



وتابع: "شكري مصطفى بدأ في التأصيل لخروج الإخوان من الملة، وعمل كراسة التكفير، الهجرة، والتوقف والتبين" ووقتها خرج من عباءة الإخوان العديد من مؤسسي الفكر القطبي.



وأشار إلى أن الفكر القطبي قائم على التوقف في المسلمين الذين ظاهرهم الإسلام، متابعًا: "ده كلام فاضي طبعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم - لم يوقف الإسلام على الفهم بل على النطق" مؤكدًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله ولم يقل من فهم.