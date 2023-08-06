المدارس تبدأ تسليم شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة للطلاب .. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة للطلاب في المدارس اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيها عاجلاً لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، شددت خلالها على أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة ، والذي يتم كتابته على موقع تنسيق الجامعات 2023 لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات ، مؤكدةً أنه لا يجوز أن يطلع على هذا الرقم السري غير الطالب نفسه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الرقم السري المرفق مع شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة ، يتيح لطلاب الثانوية العامة 2023 حفظ خصوصية وسرية الرغبات التي يقوم كل طالب بترتيبها على موقع تنسيق الجامعات 2023 .

وكانت قد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طباعة شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة، وذلك بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات على موقع تنسيق الجامعات 2023.

وعلى جانب آخر يذكر أنه قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمس السبت الموافق 5 أغسطس 2023 ، نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وللوصول إلى نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يمكن لطلاب الثانوية العامة الآن الدخول على الروابط التالية :

نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 “ الشعبة الأدبية ”



نماذج الإجابة الشعبة الأدبية - الأسئلة الموضوعية

نماذج الإجابة الشعبة الأدبية - الأسئلة المقالية



نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 “ شعبة علمي رياضة ”



نماذج الإجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الأسئلة الموضوعية

نماذج الإجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الأسئلة المقالية



نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 “ شعبة علمي علوم ”



نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الاسئلة الموضوعية

نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الاسئلة المقالية