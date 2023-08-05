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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد إيراني يهدّد واشنطن: لدينا أسلحة قادرة على اختراق المنظومات الأمريكية

طائرات ايرانية
طائرات ايرانية

أكّد العميد الطيار يوسف رضائي، قائد قاعدة "تبريز" الجوية، أن بلاده تمتلك أسلحة وذخائر يمكنها اختراق المنظومات الأمريكية المتطورة وإصابة أهدافها بسهولة.

وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، قال فيها إن القوات الجوية الإيرانية، وصلت إلى درجة القوة التي تمكنها من ردع جميع أعدائها وتجعلهم لا يجرؤون على مهاجمة إيران، على حد قوله.

وتابع: "أمريكا التي تزعم أنها القوى العظمى في العالم أصبحت تخشى الأسلحة الإيرانية"، مضيفا: "لو كان الأمريكيون لديهم ثقة في تنفيذ غارات جوية ناجحة داخل إيران لفعلوا ذلك بلا شك".

وأضاف: "الأمريكيون لا يضعون أي اعتبارات إنسانية أو غير إنسانية فيما يتعلق بعملياتهم العسكرية"، مشيرا إلى أن "عدم مهاجمتهم إيران يؤكد خوفهم من تداعيات باهظة الثمن لمثل تلك الأفعال إذا حدثت".

ولفتت الوكالة إلى أن قاعدة "تبريز" هي قاعدة جوية تكتيكية تعرف باسم القاعدة الجوية الثانية، وتؤدي مهام القوات الجوية في منطقة شمال غرب البلاد، التي تشمل محافظات آذربايجان شرقي وآذربايجان غربي وكردستان وزنجان وأردبيل.

وأوضح العميد يوسفي رضائي، أن "تاريخ إنشاء القاعدة الجوية في "تبريز" يرجع إلى، عام 1946"، مشيرا إلى أنها ثاني قاعدة جوية في البلاد.

ولفت إلى أنها تقوم بتشغيل طائرات متعددة المهام مثل مقاتلات "ميغ - 29" وطائرات "إف - 5"، وطائرات مسيرة، إضافة إلى مراكز الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بحسب قوله.

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