نبيل نعيم: الإخوان ساعدوا إسرائيل في خطة الطوق النظيف لتفتيت الدول

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن بن غوريون مؤسس إسرائيل وضع خطة الطوق النظيف لتفتيت الدول المحيطة بها، مؤكدًا أن إسرائيل لعبت هذا الدور.



وأضاف نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بن غوريون قال إن قوة إسرائيل ليست في امتلاك قنبلة نووية ولكن قوة إسرائيل في تفتيت الدول المحيطة بها، مصر وسوريا والعراق".



وأشار إلى أن ما حدث في سوريا لا تفعله إسرائيل لكن جماعة الإخوان هي من فعلت ذلك.



وتابع: "الإخوان لو كانوا استمروا كنا سنشهد حربًا بين السلفية والإخوان" مشيرًا إلى أن يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، قال إنهم جلسوا مع مرسي واتفقنا على 5 محافظات لحزب النور وباقي المحافظات للإخوان.



واستكمل: "بعد ما حزب النور خرج من القصر بنفتح الراديو علشان نشوف النشرة ومكنش فيه ولا واحد سلفي في المحافظين".



يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني في توثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.