نبيل نعيم: حازم أبو إسماعيل ليس صاحب فكر

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن حازم أبو اسماعيل ليس صاحب فكر، ولا عنده قاعدة ينطلق منها، لكن شكري مصطفى التكفيري كان له قاعدة كبيرة، وكان عنده فكر وكتبه، موضحا أنه قابل شكري مصطفى عام 1977 مع أيمن الظواهري، في منطقة تسمى القبة الفيداوية بالعباسية، وكان يعرفه أيضا رفاعي سرور رحمه الله.

وأضاف نبيل نعيم خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: عندما نزلنا أنا وأيمن من عند شكري مصطفى، سألته عن رأيه في شكري مصطفى فقال لي ده تكفير صرف".

وتابع نبيل نعيم: "عندما جئنا نصلي مع شكري مصطفى، قال لنا صلوا لوحدكم، هو من جماعة المؤمنين ونحن لسنا بمؤمنين بالنسبة له، مع إننا كنا هنصلي وراءه ولن نؤمه".