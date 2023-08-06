الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاجتماع المنعقد حاليًا من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هدفه إقناع المجلس بتقديم استقالتهم بشكل جماعي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتضى منصور يحاول إقناع مجلس إدارة النادي، بالاستقالة الجماعية حتىتتم الدعوة لانتخابات ويتم بعدها قدرته على الترشح بعد عزله".

وأضاف أمير هشام: "هناك توصية بتعيين محمود خالد مديرًا للشئون القانونية، على أن يكون شريف حسين مساعداً له في الفترة المقبلة".

وقال: "كان هناك اجتماع بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسليمان وهدان عضو المجلس، وتم إبلاغه بعدم التقدم باستقالته ومحاولة إقناع المجلس بعدم التقدم باستقالته حتى يكون هناك انتخابات تكميلية وحال رغبته الترشح له مطلق الحرية".

واختتم أمير هشام: "هناك بعض التجهيزات والأسماء التي تنوي الترشح أبرزهم خالد عبدالعزيز وعمرو الجنايني حسين لبيب وأحمد سليمان على مقعد الرئيس، فيما يترشح هشام نصر على مقعد النائب".