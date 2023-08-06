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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يتصدر تريند X بحفل العلمين الجديدة.. صور

صدى البلد

تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X»  تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي  يحييه مع النجمة إليسا اليوم.

وتداول عدد كبير من متابعي النجم تامر عاشور صورا وفيديوهات من حفله المقام حاليا حيث بدأ الحفل على أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية" حيث دخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.

تامر عاشور

وقدم تامر عاشور خلال حفله اليوم باقة مميزة من أغنياته التي ارتبط بها الجمهور وتسببت في شهرته خلال الفترة الماضية حيث أنهى استعداداته قبل الحفل بوقت كاف لتقديم حفل مختلف.

وخلال الأيام الماضية روج النجم تامر عاشور، لحفله الغنائي المقام حاليا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” في دورته الأولى والمقام بمدينة العلمين الجديدة.


ويأتي الحفل بعد ساعات قليلة من إحياء حفله الضخم بالأردن والذي حضره الآلاف من محبيه من الجمهور الأردني والعربي، كما يحضر تامر لإطلاق أغنية جديدة على طريقة السينجل يطلقها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

تامر عاشور

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