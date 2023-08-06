مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

فجر أحمد فوزي لاعب النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لفريق الأهلي عن القلعة الحمراء.

وأضاف أحمد فوزي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن قرار إقالة سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي كان متفقا عليه داخل مجلس إدارة النادي من شهر مارس الماضي.

وواصل أحمد فوزي، أن سيد عبد الحفيظ تلقي عرضاً لتولي منصب مدير الكرة بأحد أندية الدوري، بخلاف العرض المقدم من قبل إدارة النادي الأهلي، قائلاً: «لن يعمل مديرا للكرة الفترة المقبلة وسيتجه للعمل الإعلامي.

وأشار فوزي خلال تصريحاته إلى أن سيد عبد الحفيظ أفضل من تولى منصب مدير الكرة في السنوات الماضية في مصر والنادي الأهلي قائلاً :«سيد عبد الحفيظ أدى دوره على أكمل وجه كمدير كرة للنادي الأهلي»، مؤكدا أن مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير كرة لما يبذله من مجهود كبير.