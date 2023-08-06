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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السبب صادم .. القصة الكاملة لمقتل شاب أمام مسجد بالبحيرة

مقتل شاب بالبحيرة
مقتل شاب بالبحيرة

شهد مركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة ، واقعة مؤسفة تدخل فيها الشيطان وسيطر على المتهم مما دفعه ليقتل بسبب غضبة على خلاف مع شاب على منشور على الفيس بوك .

واستيقظ أهل قرية البوصيلى على صوت صراخ شديد يهز أرجاء الشارع، لتنظر والدة المجنى عليه من شرفة المنزل وترى نجلها بدماء تسيل على ملابسه من جميع أجزاء جسده.

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حيث كشفت والدة الشاب محمد الجميل لموقع "صدي البلد " ، المقتول أمام أحد المساجد بقرية البوصيلي التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، تفاصيل مقتل نجلها بعد نشوب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

أسرة الشاب تروي التفاصيل 

وقالت والدة الشاب محمد جميل، إن ابنها تزوج منذ عام ومقيم بمحافظة الإسكندرية ولديه طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهر واحد فقط،قائلة: ابني لسه عريس متجوز من سنة وعنده بنت صغيرة.

وأشارت والدة المجني عليه، إلى أن بداية علمها بالواقعة كان عندما سمعت صوت صراخ بالشارع وهي في منزلها فطلبت منها ابنتها أن تذهب لتنظر من شرفة المنزل لمعرفة ما هو سبب الصراخ الموجود بالخارج، موضحة أنها طلبت من ابنتها عدم الخروج للشرفة وأن تجلس دونأن تتطرق لخلافات المواطنين بالخارج، قائلة: كنت قاعدة في بيتي وسمعنا صويت وبنتي قالتلي هبص أشوف في إيه قولتلها خليك مكانكمالناش دعوة بحد احنا مش بتوع مشاكل، ولما بصت لقت الناس شايلين أخوها وسايح في دمه.

وقالت شقيقة الضحية محمد جميل، إن سبب الواقعة يعود إلى خلاف شقيقها والجاني على منشور كتبه المجني عليه على صفحته الخاصةبموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحة: الخلاف كان بسبب بوست على الفيس وأخويا شتم الجاني عشان كدة قتله، أخويا ميستاهلش يتعمل فيه كدة دا كان أجدع شاب في البلد والناس كلها بتحبه، قتله وشوفت الناس شايلة أخويا وبينزف دم، قتل أخويا وحبيبي وأحن حد عليا في الدنيا، وعايزين حقه.

البحيرة القصة الكاملة قتل شاب مركز رشيد محافظة البحيرة مقتل شاب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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