الأمم المتحدة: الهجمات الروسية على مخازن الحبوب تزيد من حدة الجوع لسكان العالم

أدانت الأمم المتحدة، الهجمات التي شنتها روسيا على مخزن للحبوب في أوكرانيا، ومرافق بنية تحتية تخص الموانئ.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، دينيس براون، في بيان أذاعته شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية اليوم السبت: "زرتُ ميناء إزميل (التجاري) اليوم وصُدِمْتُ عندما رأيتُ مستوى الدمار الذي خلفته الضربات الروسية على منشآت تخزين الحبوب في 2 أغسطس".

ووفقاً لبراون، "كانت آلاف الأطنان من الحبوب التي تضررت كافية لإطعام ما يقرب من 66 مليون شخص في يوم واحد".

وأضافت أن قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب في البحر الأسود وهجماتها المتكررة على الموانئ والبنية التحتية الأوكرانية؛ "تسبب في أضرار، لا يمكن التغلب عليها للقطاع الزراعي في أوكرانيا، وقد تزيد من حدة الجوع لأفقر سكان العالم".