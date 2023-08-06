نجل شيكابالا يرتدي قميص كريستيانو رونالدو.. صور

نشر محمود عبد الرزاق شيكابالا، نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك صورة لنجلة عبر حسابه بموقع انستجرام .

و ظهر "أدم" نجل محمود عبد الرزاق شيكابالا وهو يرتدي قميص كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودى الذي حصل علية في المباراة التي جمعت الفريقين فى السعودية بالبطولة العربية.

وحرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تبديل قميصه مع كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر عقب انتهاء مباراة الفريقين اليوم في البطولة العربية.

وتقابل شيكابالا مع البرتغالي رونالدو لحظة خروج الفريقين من الملعب، وتصافح الثنائي وتبادلا القمصان قبل التوجه لغرف الملابس.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث ليودع البطولة، في حين ارتفع رصيد فريق النصر إلى 5 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة ويتأهل للدور التالي.