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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفنون الشعبية لفرق قصور الثقافة تواصل نشر البهجة بمهرجان العلمين

الفنون الشعبية
الفنون الشعبية

تواصل عروض فرق الفنون الشعبية، تقديم فعالياتعا بمهرجان العلمين الجديدة، المقامة برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأسبوع الثاني علي التوالي.

وبحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، واصلت ثلاث فرق تابعة للإدارة تقديم فقراتها الحافلة المعبرة عن تراثها الشعبي، حيث قدمت للجمهور عروض الشرقية والأنفوشي وأسوان للفنون الشعبية على الممشي السياحي بالمدينة وتضمنت عدة فقرات استعراضية راقصة بمصاحبة الغناء والعزف على الآلات الموسيقية الشعبية التي تعكس فلكلور كل محافظة ممثلة في هذه الفرق.

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتواصل فرق قصور الثقافة تقديم فقراتها الفنية بالمهرجان يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس الحالي، تحت شعار "العالم علمين".

عروض فرق الفنون الشعبية مهرجان العلمين الجديدة نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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