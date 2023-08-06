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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافتنا في إجازتنا.. استمرار تنفيذ أنشطة ليالي الصيف على شواطئ العريش

استعراض فني على شواطيء
استعراض فني على شواطيء العريش

واصلت وزارة الثقافة، تنفيذ أنشطة ليالى صيف بلدنا، على شواطئ العريش شمال سيناء ضمن فعاليات مبادرة  الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة "ثقافتنا فى إجازتنا" والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني، وإشراف وتنفيذ اقليم القناة وسيناء الثقافى .

 


قدمت فرقة أوبرا عربى بقيادة الفنان محمد مصطفى ، عروض فنية متنوعة وغناء فردى منها، ريا وسكينة، انا انت جرئ، الناس المغرمين، بطلوا دة، الشاكالاته ، ورق الفل،  خمس قارات،  حبيتك فى الصيف، ساعة لقلبك، وسط اعجاب وفرحة من رواد الشواطيء من اهالى شمال سيناء والمصطافين.

كما قدمت فرقة بنى سويف للفنون الشعبية تدريب الفنان وائل عيد قيادة المايستروا محمد عبدالوهاب عدد من  الفقرات الفنية منها :

 العصاية، التنورة، رقصة التوبة، فقرات غنائية متنوعة و تخلل العروض استعراضية متنوعة،  حيث شهدت اقبال جماهيري من اهالى العريش .

 

التراث السكندرى:

 

وعلى مسرح قصر ثقافة العريش .. قدمت فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية عروضا فنية متنوعة برقصات مستوحاه من التراث السكندرى وسط اعجاب جماهيرى، وقد تضمنت الفقرات الفنية: “الصيادين ، الحجاله ، الصعيدي ، تراث الانفوشي، كامب شيزار ” ،تدريب ياسر عثمان.

كما قدمت فرقة توشكي للفنون الشعبية بقيادة مصطفى ابراهيم  ، عدد من العروض الفنية المتنوعة التي تعبر عن تراث النوبة الأصيل  ، من بينها فقرة فنية على أنغام آلة الأورج منها فلكلور نوبى ، سويا سو ، شمندروة، نوبا، افراح النوبة..حيث لاقت اهتمام كبير من أبناء سيناء.


يشرف على تنظيم الفعاليات فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ على ارض محافظة شمال سيناء.

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