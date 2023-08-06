محمود كوكو: انضممت لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة في عام 2008

أكد محمود كوكو، حارس مرمي منتخب السويس، انه بدأ مشواره الكروي في النادي الاسماعيلي، ثم انضممت الي فريق اتحاد الشرطة.

وأضاف كوكو خلال تصريحات تليفزيونية خلال برنامج ملعب الشمس المذاع علي قناة الشمس تقديم مجدي عبد الغني، انه انضم الي صفوف منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاته في عام ٢٠٠٨ قبل سفر المنتخب الوطني الي غانا من اجل خوض مباريات البطولة الأمم الإفريقية، ولكنه لم يتم اختياره في نهايه الأمر للسفر مع المنتخب وفقاً للقرار الفني للجهاز الفني الذي قرر ضم عصام الحضري ومحمد عبد المنصف ومحمد صبحي



وقال كوكو انه يعاني خلال فترة مشواره داخل المستطيل ألأخضر انه واجه سوء حظ غريب بسبب انضمامه للعديد من الفرق ضعيفة المستوي والتي كانت دوماً تنافس علي الهبوط.



ونجح كوكو في جذب الأنظار إليه خلال مباراة الأهلي ومنتخب السويس في المباراة التي أقيمت بين الفريقان في دور ال٣٢ لبطولة كاس مصر والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف.