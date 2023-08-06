محمود كوكو: انتظروني في الدوري الممتاز بالموسم المقبل

أكد محمود كوكو حارس مرمي منتخب السويس، إن الحظ لم يحالفه باللعب مع فرق مستقر، يساعده علي إظهار امكانياته، لافتًا إلي إنه لعب للعديد من الفرق لكن جميعها كان ينافس علي الهبوط.

وأضاف محمود كوكو خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني، بدعم الاندية الجماهيرية حتى تستطيع العودة للمنافسة مرة أخرى.

وأشار إلى أن شقيقه الأصغر محمد موهوب بالفطرة، موضحا أنه ساعده علي نقل خبراته.

وكشف محمود كوكو ان الاستقرار اهم شئ فى نجاح أي منظومة وهذا اكثر ما يميز الأهلي عن الزمالك، وأكد حارس منتخب السويس إنه تلقي عروضًا من أندية بالدوري الممتاز للانتقال لصفوفها بالموسم الجديد، لافتًا إلي إنه أصبح قريبًا من الظهور بالدوري الممتاز بالموسم الجديد.