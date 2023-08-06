حزب الوفد: متمسكون بالقائمة المغلقة التي تؤدي إلى الاستحقاقات الدستورية

‏قال الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن فكرة وجود أماكن غير ممثلة في مجلس النواب ودوائر غير ممثلة هذا ما كنا نطرحه في الحوار الوطني وهذا ما جعلنا نطرح زيادة عدد النواب مما يتناسب مع عدد الزيادة السكانية، والمواطن يحتاج منا أكثر من ذلك.

‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أنه في القائمة المغلقة الأحزاب ستقدم أفضل ما يمثلها، وفي القائمة النسبية أيضا، وفي نهاية المطاف سينتهي الأمر بها بأن تكون قائمة مغلقة والأحزاب في النهاية ستتوافق على مرشحين بعينهم، وهذا نفس الأمر في القائمة المغلقة

وأضاف: نحن في حزب الوفد متمسكون بالقائمة المغلقة المطلقة التي تؤدي إلى الاستحقاقات الدستورية.