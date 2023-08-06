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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرايين التنمية.. طفرة في مشروعات الطرق والكباري بأسوان

كبارى أسوان
كبارى أسوان

جهود متواصلة ومكثفة تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة فى قطاع المحاور التنموية والطرق والكبارى، والذى ساهم فى تحقيق نقلة نوعية كبيرة بالمحافظة السياحية

ويستعرض صدى البلد، ما يتم ويجرى تنفيذ من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران، وهو ما تشهده محافظة أسوان فى قطاع الطرق والكبارى. 

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طرق وكبارى

كبارى أسوان 

تم افتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021 ، فيما يجرى العمل فى محورى درأو وخزان أسوان الحر لكوبرى الخزان بتوبل إجمالي تصل من 4 مليار جنيه ، ملحمة جارية بمشروع إزدواج الطريق الصحرأوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية وبإعتمادات 800 مليون جنيه. 

وملحمة أخرى في مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل بطول 215 كم أسوان / توشكى وبتكلفة تقديرية 1،السياحة والتجارية بين محافظتى ورصف الطريق ، الطريق السريع في الخارج. إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمإلى 60 كم جارى العمل فيهم بت إجمالي 130 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من جنيه الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بت 45 مليون .

كما يجرى العمل حاليًا بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه ، ويجرى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة جارى الإصلاحؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طولهإلى 23 كم وعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوإلى 600 مليون جنيه ، وكذا مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حاليًا على 3 مراحل بت إجمالي إجمالي و 43 مليون جنيه وبنظام في مراحل الخرسانية لتحمل حركة الثقيل للسيارات التي تحمل علامة تجارية في الخامات المحجرية ، ووقعت بموقع تجاري ، وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر ، وتم تنفيذ مشروع إنشاء ثاني للطريق للطيران بطول 3.2 كم وبتك 10 مليون جنيه قابلة فيلة / الشلال / الحميات ، وهو موقع توازي مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه.

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طفرة كبيرة 

فضلاً عن إنشاء 3 كبارى مشاه فى السيل وأبو الريش قبلى والكاجوج، مع التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم ، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل ، فضلاً عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو ، وهو الذى يتزامن مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .

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