نشرة المرأة.. أضرار إزالة الشعر الليزر وطريقة عمل ملاح الروب الأبيض

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

علاج الشعر بالبروتين هو إجراء شائع يستخدم لتحسين صحة الشعر وتقويته، يتم ذلك عن طريق تطبيق مزيج من البروتينات على الشعر لملئ الفراغات والتلف في بصيلات الشعر وتقوية الشعر المتضرر.

نقدم لكم اليوم طريقة عمل ملاح الروب الأبيض الذي يعد من أفضل الوجبات المهمة في المطبخ السوداني.

عملية إزالة الشعر بالليزر، إجراء شائع وفعال للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه لفترة طويلة، وعادة ما يكون آمنًا عندما يتم تنفيذه بواسطة محترفين مؤهلين وباستخدام تقنيات ومعدات مناسبة، ومع ذلك، هناك بعض الأضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الإجراء، وفقا لما نشره موقع هيلثي وتشمل: