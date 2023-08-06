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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أضرار إزالة الشعر الليزر وطريقة عمل ملاح الروب الأبيض

اضرار إزالة الشعر
اضرار إزالة الشعر الليزر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أضرار البروتين على الشعر

علاج الشعر بالبروتين هو إجراء شائع يستخدم لتحسين صحة الشعر وتقويته، يتم ذلك عن طريق تطبيق مزيج من البروتينات على الشعر لملئ الفراغات والتلف في بصيلات الشعر وتقوية الشعر المتضرر. 

من المطبخ السوداني.. طريقة عمل ملاح الروب الأبيض

نقدم لكم اليوم طريقة عمل ملاح الروب الأبيض الذي يعد من أفضل الوجبات المهمة في المطبخ السوداني.

تهيج الجلد.. أضرار الليزر لإزالة الشعر

عملية إزالة الشعر بالليزر، إجراء شائع وفعال للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه لفترة طويلة، وعادة ما يكون آمنًا عندما يتم تنفيذه بواسطة محترفين مؤهلين وباستخدام تقنيات ومعدات مناسبة، ومع ذلك، هناك بعض الأضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الإجراء، وفقا لما نشره موقع هيلثي وتشمل:

إزالة الشعر بالليزر الأخبار المهمة المرأة والصحة اضرار إزالة الشعر بالليزر مجالي المرأة والصحة موقع “صدى البلد” ن الأخبار المهمة صدى البلد ​​​​​​​health

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