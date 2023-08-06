الرئيس الجزائري: لن نستعمل القوة العسكرية مع جيراننا

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تتدخل عسكريا في أي دولة، ولن تستعمل القوة العسكرية مع جيرانها، وتدعو إلى تسوية الوضع في النيجر بالمنطق وبالوسائل السلمية.

جاء ذلك خلال الحوار الصحفي الدوري، الذي أجراه الرئيس الجزائري مع عدد من وسائل الإعلام الجزائرية المحلية وتم بثه السبت.

وشدد تبون على رفض بلاده القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الوضع تأزما؛ وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي بكاملها، مستشهدا بعدد من الدول التي شهدت تدخلا عسكريا أجنبيا ولم تعرف الاستقرار حتى الآن.

وأضاف أنه لا حل في النيجر دون الجزائر التي تربطها بهذا البلد حدود مشتركة، مشيرا إلى استعداد الجزائر لمساعدة النيجر في العودة إلى الشرعية الدستورية إذا أرادت، معتبرا أن ما يحدث في النيجر يعد بمثابة تهديد مباشر للجزائر.