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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق حلقها وخنقها برباط حذائه.. مقتل طفلة على يد عمها في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، خنقًا برباط حذاء على يدي شقيق والدها، حيث عُثِر على جثـ.ـتها وسط زراعات الذرة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جـ.ـثة طفلة وسط زراعات الذرة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین وجود جـ.ـثة الطفلة "حبيبه و. ن. م- 5 سنوات- وتقيم بذات الناحية"، مُسجاة بأرض زراعية منزرعة بمحصول الذرة مِلك المدعو "عبد الشافي م. ح. أ- 45 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود سحجة دائرية مُكتملة حول رقبتها ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

وبسؤال كلاً من:" والدتها المدعوة دعاء ع. أ. م- 30 سنة- ربة منزل، وشقيق والدها المدعو احمد ن. م. م- 29 سنة- عامل بناء- ويقيمان بذات الناحية"، اتهما شقيق والد المجني عليها المدعو "علاء ن. م. م- 30 سنة- عامل بناء- ويقيم بذات الناحية"، بإنهاء حياة الطفلة الفقيدة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة؛ من أجل سرقة قرطها الذهبي، حيث اصطحب الطفلة إلى داخل الأرض الزراعية، وانهى حياتها خنقًا بواسطة رباط حذاء، ثم استولى على قرطها الذهبي، وتم ضبط القرط الذهبي بحوزته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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