من داخل البحر .. أفشة يشارك جمهوره صورا برفقة نجله

شارك مجدي افشة لأعب الأهلي، صورة جديدة من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أفشة برفقة نجلة الصغير من داخل البحر ، و علق قائلا: My boy loka.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.