عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية تعاني عجزا كبيرا في الأسلحة

أرشيفية
أرشيفية

صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن نقص الأسلحة الذي تعاني منه قوات كييف المسلحة كبير جدا، ويصل إلى مستوى العجز البالغ بالنسبة للقتال.

وقال بودولياك في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم إن "السلاح ليس كافيا، بل إنه قليل. ومن وجهة نظر التكافؤ في القتال، إنه بالفعل عجز كبير".

أوكرانيا .. قصف روسي على مركز لنقل الدم في كوبيانسك

أوكرانيا تكشف أسباب منع حصولها على الأسلحة النووية مجددًا

وطالب بودولياك بالمزيد من الصواريخ والذخيرة من العيار الثقيل من الدول الغربية، وبحسب قوله، فإن هناك "نقصا" في معدات إزالة الألغام، حيث أشار إلى أنه يجب على أوكرانيا أن "تزيد بشكل كبير من قدرتها على إصلاح المركبات المدرعة بسرعة".

وفي الوقت نفسه، أضاف بودولياك أن القضية الرئيسية في المفاوضات مع الشركاء الغربيين هي نقل أنظمة الدفاع الجوي ومقاتلات "إف-16" إلى كييف.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء السبت، إنه يتوقع قرارات جديدة من الغرب بشأن حزم المساعدات العسكرية لكييف الأسبوع المقبل.

زيلينسكي القوات الأوكرانية القوات الأوكرانية والروسية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

النيابة العامة تكشف تفاصيل عن مكان وجود المستندات بعد حريق وزارة الأوقاف

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

أوكرانيا .. قصف روسي على مركز لنقل الدم في كوبيانسك

أوكرانيا تكشف أسباب منع حصولها على الأسلحة النووية مجددًا

ترشيحاتنا

كيم جونج أون يوجه بزيادة القدرات الإنتاجية العسكرية في كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2023.. مراعاة التوزيع الجغرافي لتقليل الاغتراب ولكل طالب 75 رغبة

محبوبة زاهي حواس.. اكتشاف رأسين منحوتين لـ أفروديت وديونيسوس بتركيا|تفاصيل

احذر.. السجن المشدد 10 سنوات عقوبة جريمة الخطف في قانون العقوبات

يستهين به الكثير .. عمل بسيط يدخلك الجنة

سعر تويوتا كامري "هاي لاين" في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ