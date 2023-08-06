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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن أشرف يكشف كواليس التعاقد مع البنك الأهلي

أيمن أشرف
أيمن أشرف

كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق ، والبنك الأهلي الحالي ، كواليس مفاوضاته مع البنك قبل الانتفال للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 

وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفيزيونية : لم تحدث مفاوضات مع البنك الأهلي فقط نصف ساعة وكل الأمور تمت ولم تكن هناك أي مفاوضات مع أي نادي أخر

وأوضح أيمن أشرف عن أكثر لحظتين أغضبوه قائلا : لحظتين مروا بصعوبة علي الأولي في كأي العالم للأندية والثانية في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمغرب لأنني كنت اتدرب ولكن لم أشارك وهو ما جعلني أشعر بالحزن.

وأردف : كهربا لاعب مميز وطوال فترة الإيقاف كان يعمل ويجتهد ويتدرب بشكل مكثف لذلك حينما عاد للمشاركة ظهرت جاهزيته

وأكمل : في النادي الأهلي الجميع يدخل الي النظام " بمزاجه أو غصب عنه "

وعن جملة اضغط يا أيمن الشهيرة من محمد النشاوي : كنت أقرب مدافع للنشاوي في ذلك الوقت ولأن الملعب بدون جماهير ظهر الصوت واضحا .

واختتم أيمن أشرف تصريحاته قائلا : البنك الأهلي لديه طموح كبير في الموسم المقبل ونسعى لإنهاء الدوري في المربع الذهبي بعد عمل تعاقدات كبيرة .

أيمن أشرف البنك الاهلي

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