رئيس مدينة العريش يتابع أعمال الرصف بمحور شارع أسيوط

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش ، محافظة شمال سيناء، أعمال الرصف بمحور شارع أسيوط من ميدان العتلاوي متجه الي المساعيد ذهابا وأيابا ، على ضوء توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .



وقد رافقه في الجولة، العميد وائل نائب مدير أدارة المرور بشمال سيناء ، وسكرتير عام المجلس، ومدير الاداره الهندسيه ومدير التنظيم ومدير الأناره ومدير العلاقات العامه ،ومندوب الهيئه الهندسية.

منعا للحوادث:

وتم تحديد بعض الفتحات التي سيتم اغلاقها على الطريق ، حرصا علي سلامه المواطنين ومنع الحوادث .

علاوه على عمل المطبات الصناعيه في بعض الاماكن طبقا للموصفات الفنية المقررة ، وذلك لتخفيف سرعة السيارات، وحرصا علي سلامة المواطنين في بعض الاماكن التي تم تحديدها من قبل اللجنة.



كما تم مناقشة عدد من الملاحظات لقيام الشركه المنفذه بتلاقيها ،على أن تستكمل الأعمال في الوقت المحدد لها .

وقد تم التشديد على الشركات المنفذة بتكثيف الجهود بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الأداء ، لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة .