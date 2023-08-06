عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يتابع أعمال الرصف بمحور شارع أسيوط

اعمال رصف الطرق
اعمال رصف الطرق بمحور أسيوط بالعريش

تابع  اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش ، محافظة شمال سيناء،   أعمال الرصف بمحور شارع أسيوط من ميدان العتلاوي متجه الي المساعيد ذهابا وأيابا ، على ضوء توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .
 

وقد رافقه في الجولة،  العميد وائل نائب مدير أدارة المرور بشمال سيناء ، وسكرتير عام المجلس،  ومدير الاداره الهندسيه ومدير التنظيم ومدير الأناره ومدير العلاقات العامه ،ومندوب الهيئه الهندسية.

 

منعا للحوادث:

وتم تحديد بعض الفتحات  التي سيتم اغلاقها على الطريق ، حرصا علي سلامه المواطنين ومنع الحوادث .
علاوه على عمل المطبات الصناعيه في بعض  الاماكن طبقا للموصفات الفنية المقررة ، وذلك لتخفيف سرعة السيارات،  وحرصا علي سلامة المواطنين في بعض الاماكن التي تم تحديدها من قبل اللجنة.

كما  تم مناقشة عدد من الملاحظات لقيام  الشركه المنفذه بتلاقيها ،على أن تستكمل الأعمال في الوقت المحدد لها .

وقد تم التشديد على الشركات المنفذة بتكثيف الجهود بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الأداء ، لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة .

txt

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. رصف مشروعات الطرق بمدن شمال سيناء

العريش محور أعمال الرصف أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

آمن بحلمه.. مؤمن سليمان يتوج باللقب الثالث فى العراق| حكاية إنجاز مصري على أرض عربية

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

ترشيحاتنا

بعد رفع الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في 8 بنوك

المواطنة الرقمية.. إصدار جديد من مركز معلومات الوزراء

مسؤولون روس: أوكرانيا قصفت مبنى جامعياً في دونيتسك بقذائف عنقودية

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

جانتس: الإرهاب القومي اليهودي يتصاعد والقوات الأمنية مجبرة على ملاحقة الإسرائيليين

التعليم تعقد ملتقى لإطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان نيرمين الفقي بمهرجان المسرح القومي

بعد رقصها مع تامر حسني.. 10 صور أثارت الجدل لـ نادية الجندي

علامة تفرقه عن البرد.. احذري من إصابة طفلك بالتهاب السحايا

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ