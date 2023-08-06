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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": العلاقات المصرية اليونانية تشكل نموذجا رائدا في إدارة العلاقات الدولية

صدى البلد

رأت صحيفة “الأهرام”، أن العلاقات المصرية اليونانية تشكل نموذجا رائدا في إدارة العلاقات الدولية القائمة على تعظيم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتكريس منهج التعاون والتنسيق المستمر سواء على المسار الثنائي أو على مسار مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ولذلك فهى علاقات شراكة إستراتيجية متميزة وقوية ومتشابكة على مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الأحد، تحت عنوان “مصر واليونان وشراكة إستراتيجية متميزة” - "إن العلاقات المصرية اليونانية علاقات تاريخية لأكثر من ثلاثة آلاف عام تمتد جذورها للحضارتين المصرية واليونانية القديمة؛ ولذلك ترتكز على أسس متينة يعززها العلاقة القوية بين قيادتي البلدين، حيث شهدت العلاقات طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل توافر الإرادة السياسية لتطوير هذه العلاقات بشكل دائم ومستمر على جميع الأصعدة".
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار شكلت زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لمصر مؤخرا ولقاؤه مع الرئيس السيسي أهمية كبيرة من حيث التوقيت والدلالات والمخرجات، فهي تعد أول زيارة خارجية لميتسوتاكيس للشرق الأوسط بعد إعادة انتخابه، كما أنها تعكس مدى عمق وقوة العلاقات بين البلدين سواء على مسار التعاون الثنائي أو على مسار الآلية الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية.
وأوضحت، أن البلدين شكلا نموذجا في توظيف واستثمار ثروات البحر المتوسط من الغاز، حيث قاما بترسيم حدودهما البحرية، كما أن البلدين عضوان في منتدى غاز شرق المتوسط والذي يمثل أهمية كبيرة في مجال أمن الطاقة، ويتعاون البلدان في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أنه على مستوى العلاقات الاقتصادية فقد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة.. حيث زاد حجم التبادل التجاري بينهما لأكثر من ملياري يورو وهناك العديد من المشروعات والاستثمارات المشتركة، كما أن مصر تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات اليونانية، وخاصة في المشروعات القومية العملاقة، مثل محور التنمية في قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما، كما أنها بوابة اليونان لإفريقيا، وتعد اليونان بوابة مصر لوسط وشرق أوروبا.

التشاور والتنسيق المستمر

وأوضحت أنه على المستوى السياسي جاءت القمة في إطار آلية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين في مواجهة التحديات المختلفة وخاصة محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، حيث أشادت اليونان بالتجربة المصرية الرائدة في مواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى توافق مواقف البلدين إزاء ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والسودان وسوريا وغيرها، وكذلك العمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الغذائى العالمي والتوافق على ضرورة إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ولهذا كله تحظى العلاقات المصرية بخصوصية كبيرة في ظل الشراكة الاستراتيجية بينهما.

 

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