عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطفى بوشناق يحيى حفلا غنائيا فى تونس .. 9 أغسطس

لطفى بوشناق
لطفى بوشناق

يحيى الفنان لطفى بوشناق حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المانستير الدولى التونسى حيث يقام الحفل فى 9 أغسطس الحالى. 

 ويشدو لطفى بوشناق بعدد من الاغانى التى القديمة والحديثة التى تنال اعجاب التونسى العاشق لاغاني بوشناق. 

إيرادات الأفلام.. هنيدى نمبر وان ورمضان 2 وكريم عبد العزيز يتراجع

بعد إعلان ارتباطها.. العمر الحقيقي لـ ندى الكامل وعدد زيجاتها

لطفى بوشناق

وجه المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق، كلمة شكر وعرفان لمصر، مؤكدا أنه تعلم في مصر وأكل من خيرها.

وقال لطفي بوشناق: "تحية حب صادقة لكل المصريين.. اتعلمت في مصر وأكلت من خيرها واتربيت على يد أساتذتها.. أقولها في كل مكان.. مصر هي وتد الأمة العربية".

وأضاف لطفي بوشناق ، في مداخلة هاتفية، مع إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة: أنا نحب المصريين ونموت عليكم، وإن شاء الله قريبا سيكون لي حفلات في مصر.. مصر حبيبة قلبي".

وتابع لطفي بوشناق: العمل والصدق هما سر النجاح، وأعتبر أن المثل المصري "يموت المعلم وهو بيتعلم" أيقونة لي.

لطفي بوشناق أغانى لطفى بوشناق الفنان لطفى بوشناق أعمال لطفى بوشناق حفلات لطفى بوشناق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

آمن بحلمه.. مؤمن سليمان يتوج باللقب الثالث فى العراق| حكاية إنجاز مصري على أرض عربية

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

موضوعات متعلقة

فرح الزاهد: محمد عبد الرحمن بيضحكنى.. والبطة الصفرا كوميديا مشوقة.. واستمتع أكثر بالمشاركة فى الأعمال الجادة عن الكوميديا.. وانتظر الوقت المناسب ليجمعنى عمل واحد مع هنا الزاهد.. حوار

ابنة حسن يوسف تصف لحظة استقبال خبر وفاة شقيقها عبد الله.. شاهد

إيرادات الأفلام.. هنيدى نمبر وان ورمضان 2 وكريم عبد العزيز يتراجع

في ذكراه.. تعرف على أخر طلب لـ خليل مرسي قبل رحيله

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

في ذكراها.. تعرف على زيجات عايدة هلال وعدد أبنائها

في ذكراه.. قصة وفاة مصطفى متولي أثناء عرض مسرحية بودي جارد

في ذكراها.. قصة معاناة ميرنا المهندس بالطفولة وأيامها الأخيرة

ترشيحاتنا

بعد رفع الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في 8 بنوك

المواطنة الرقمية.. إصدار جديد من مركز معلومات الوزراء

مسؤولون روس: أوكرانيا قصفت مبنى جامعياً في دونيتسك بقذائف عنقودية

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

جانتس: الإرهاب القومي اليهودي يتصاعد والقوات الأمنية مجبرة على ملاحقة الإسرائيليين

التعليم تعقد ملتقى لإطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان نيرمين الفقي بمهرجان المسرح القومي

بعد رقصها مع تامر حسني.. 10 صور أثارت الجدل لـ نادية الجندي

علامة تفرقه عن البرد.. احذري من إصابة طفلك بالتهاب السحايا

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ