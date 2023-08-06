لطفى بوشناق يحيى حفلا غنائيا فى تونس .. 9 أغسطس

يحيى الفنان لطفى بوشناق حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المانستير الدولى التونسى حيث يقام الحفل فى 9 أغسطس الحالى.

ويشدو لطفى بوشناق بعدد من الاغانى التى القديمة والحديثة التى تنال اعجاب التونسى العاشق لاغاني بوشناق.

لطفى بوشناق

وجه المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق، كلمة شكر وعرفان لمصر، مؤكدا أنه تعلم في مصر وأكل من خيرها.

وقال لطفي بوشناق: "تحية حب صادقة لكل المصريين.. اتعلمت في مصر وأكلت من خيرها واتربيت على يد أساتذتها.. أقولها في كل مكان.. مصر هي وتد الأمة العربية".

وأضاف لطفي بوشناق ، في مداخلة هاتفية، مع إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة: أنا نحب المصريين ونموت عليكم، وإن شاء الله قريبا سيكون لي حفلات في مصر.. مصر حبيبة قلبي".

وتابع لطفي بوشناق: العمل والصدق هما سر النجاح، وأعتبر أن المثل المصري "يموت المعلم وهو بيتعلم" أيقونة لي.