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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو الكابل مش في مكانه صور وابعت عنوانه.. حملة لوزارة الكهرباء لتجنب المخاطر

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك  حملة بعنوان “صور وابعت”..

لو كشك الكهرباء مش مقفول صور وابعت على طول 

جاء فى منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر أن أكشاك الكهرباء هي مصدر توزيع الكهرباء في المناطق والأحياء،
لذا فهي تحتوي علي تيار كهربي قوي قد تصل خطورته للموت إذا تعرض أي شخص للمسه،
وفي بعض الأحيان يقوم البعض بالعبث في أكشاك الكهرباء وفتحها وتركها مفتوحة 
وقد يؤدي ذلك لانقطاع الكهرباء وتلف الممتلكات.

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وطالبت الشركة فى منشورها أنه في حالة وجود كشك كهرباء مفتوح  بتصويره وارسال مكانه  للشركة لعمل اللازم  وتجنب مخاطر الأكشاك المفتوحة.

لو كابل الكهرباء مش في مكانه صور وابعت عنوانه 

 تابعت الشركة القابضة فى منشورها أن كابلات الكهرباء  مهمتها توصيل الكهرباء للمنازل ،
ومكانها تحت الأرض .


وطالبت الشركة كل من يرى كابل كهرباء ظاهر وليس  في مكانه 
بتصويره وارسال عنوانه، ليتم التعامل مع المشكلة وتفادى مخاطر للكابلات المكشوفة .

 

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين قد حذرت من زيادة خطر حدوث ماس أو حريق بسبب الكهرباء في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام الزائد للأجهزة التي تزيد من أحمال الشبكة الكهربائية.

يجب على المواطنين الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود خطر الماس الكهربائي، وهي:

-رائحة الحريق أو الدخان الناجم عن الأسلاك الكهربائية المحترقة.

-الأسلاك الكهربائية الساخنة أو الذائبة.

-الصوت الناتج عن الأسلاك الكهربائية المتلفة.

ومن أجل تجنب حدوث الماس الكهربائي، ينصح المواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية التالية:

-توخي الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية وتفادي استخدام الأجهزة المتهالكة أو القديمة.

-تجنب لمس الأجهزة الكهربائية أو الأسلاك الكهربائية بيد مبللة.

-فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة فورًا عند ملاحظة سخونة الجهاز أو حدوث حركة اهتزازية زائدة.

-عدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة والكابلات الكهربائية المكشوفة.

-تجنب تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل عدة أجهزة على مقبس واحد.

-البعد عن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب والنوافذ وتحت السجاد.

-استخدام كابلات كهربائية ملائمة لقيمة التيار المار فيها ومراجعة الأحمال الكهربائية والتأكد من ملائمتها للقواطع والأسلاك.

 

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