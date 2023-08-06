كاتب صحفي: الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر بـ 15 مليار دولار |فيديو

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن العلاقت المصرية الاماراتية علاقات متميزة على مدار العصور، مشيرًا إلى أن الشيخ زايد يكن له المصريون كل التقدير والاحترام، خاصة أن الشيخ زايد كان شخصًا عروبيًا أصيلاً وكان عاشقاً لمصر بشكل خاص وقدم الدعم لمصر خلال حرب أكتوبر وأنشأ الكثير من المدن في مصر.

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الرئيس السيسي حريص على استمرار العلاقات المصرية الإمارتية، مؤكدًا أن لقاء الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السيسي جاء لمناقشة التحديات التي تواجه العالم والمنطقة.

استثمارات مصرية في الإمارات

وتابع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر بـ 15 مليار دولار إضافة إلى استثمارات مصرية في الإمارات.