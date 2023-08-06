صحيفة عبرية: رئيس الشاباك قدم تحذيرا استراتيجيا لنتنياهو بشأن الوضع بالضفة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل نهاية الأسبوع تحذيرا استراتيجيا بشأن الوضع بالضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، صباح اليوم الأحد، أن التحذير الاستراتيجي "يتضمن تنبيهات حول احتمالية خطف المستوطنين الذين يدخلون القرى الفلسطينية".

وبحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الشاباك في تقييمه للأوضاع ، فإن الإرهاب اليهودي يؤجج الغضب الفلسطيني ويدخل في دائرة القتلة كثيرين ممن لم يكونوا موجودين من قبل. وحتى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ، ستؤدي إلى هجمات انتقامية وسحب دماء اليهود.



يأتي هذا التحذير بعد ساعات من مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخرين، بعملية إطلاق نار، في تل أبيب، نفذها شاب فلسطيني من مدينة جنين واستشهد على إثرها.