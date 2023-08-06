دور واحد.. ناقد رياضي يضع روشتة لاتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن الموسم القادم لبطولة الدوري سيكون أكثر صعوبة من هذا الموسم خاصة أن الأهلي سيشارك في بطولة السوبر الأفريقي وبالتالي لن يخوض لقاءات في البطولة المحلية، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن العام المقبل سيكون به عدد كبير من البطولات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس العالم .

تحديد بطل الدوري.

وتابع الناقد الرياضي كريم سعيد، أن اتحاد الكرة أعلن أن الموسم الجديد سيبدأ شهر سبتمبر المقبل، وأنا أقترح أن يكون الدوري من دور واحد وبعدها بطولة مجمعة من 6 فرق لتحديد الأندية المشركة في أفريقيا وتحديد بطل الدوري.