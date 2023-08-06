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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 425 طن مخلفات خلال حملات نظافة بمراكز الفتح وصدفا والبداري

رفع المخلفات والقمامة
رفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمة لائقة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض موضحاً إنه تم رفع 425 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة على مدار يوم واحد بقرى 3 مراكز ضمن أعمال الوحدات المحلية الجارية بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للإمكانات المتاحة. 

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رفع 780 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة في أسيوط


وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز الفتح وصدفا والبداري بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين.

 

 فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض وهو ما أسفر عن رفع 425 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

 

وذلك تحت إشراف ومتابعة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة والاشغالات بكل مركز.

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