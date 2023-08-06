شركة تدفع لموظف أضعاف راتبه بالخطأ.. شاهد ماذا فعل

أثارت شركة هنغارية من مقاطعة سوموجي بالمجر الكثير من الجدل لقيامها بلفتة كرم حيث دفعت لموظف لديها 367 ضعف راتبه الشهري إلا أن الرجل قام برفض الأموال التي دخلت حسابه.



وفق موقع "HVG" قد كان تلك الموظف قد عمل لفترة وجيزة بشركة بمدينة كابوشفار إلا أنه تم إنهاء خدماته خلال الفترة التجريبية.

وقد كان الموظف يتقاضى شهريا حوالي 260 دولاراً، إلا أن صاحب العمل وضع في حسابه 367 ضعف هذا المبلغ بالخطأ إلا الشركة بموظفها السابق وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بالخطأ إلى حسابه المصرفي، إلا أنه لم يعد قادراً على الوصول إلى حسابه البنكي في النمسا.