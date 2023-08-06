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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كيف سيفيد إمام عاشور الأهلي بالموسم الجديد؟.. وموعد دفع غرامة كهربا|ناقد رياضي يوضح

إمام عاشور وكهربا
إمام عاشور وكهربا

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن السر وراء التحول في مستوى النادي الاهلي من فترة بيتسو موسيماني لمارسيل كولر ، أنه استطاع علاج الأخطاء التي كانت موجودة منها العامل البدني.

 

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن هزيمة الأهلي من صنداونز أعطت درسا قويا للأهلي، مؤكدا أنه بعد تلك الهزيمة تحول مستوى النادي الاهلي ونجح في الظهور بشكل مميز. 

 

وتابع الناقد الرياضي كريم سعيد، أن الصفقات التي نجح الأهلي في إبرامها بالتعاقد مع امام عاشور ورضا سليم هي صفقات ستفيد الأهلي، مؤكدا أن وجود امام عاشور سيفيد الأهلي بشكل قوي خاصة بعد رحيل حمدي فتحي.

 

سبتمبر القادم.

وأشار كريم سعيد إلى أن محامي كهربا واضح أنه قارئ جيد في اللوائح الرياضية، مؤكدا أن كهربا شارك في مباريات الأهلي هذا الموسم دون إيقاف، ومتوقع أن يتم دفع غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر القادم.

النادي الأهلي امام عاشور كهربا اللوائج الزمالك

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