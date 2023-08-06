عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرة الأولي...

منتجات معرض «ديارنا» اليدوية والتراثية تشارك في مهرجان «خريف صلالة» بسلطنة عمان

صدى البلد

يشارك معرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثية للمرة الأولي بمهرجان «خريف صلالة» بسلطنة عمان، وذلك فى إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين مصر وسلطنة عمان، حيث  تنافس معروضات «ديارنا» مع منتجات 300 عارض يمثلون 15 دولة عربية وآسيوية، وتتميز منتجات «ديارنا» بالتنوع وثراء التصميمات والجودة، بالإضافة إلى ارتباطها بالتراث المصري الأصيل.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض تمتد فترة مشاركته حتي السابع من سبتمبر المقبل، ويضم ٣٠ منتجًا من التراث المصري، والتي تشمل الكليم المصري ، والمشغولات النحاسية الإسلامية والفرعونية والمفروشات القطنية ذات الجودة العالية ، والاكسسوارات والحلي النسائي ومنتجات اخميم والصدف والخوص واشغال التللى، حيث تشهد المنتجات المصرية إقبالا واسعا ودعما من الجالية المصرية بعمان.

وأشارت القباج إلى أن مثل هذه المشاركات للمنتجات التراثية المصرية بالمعارض الخارجية تفتح أسواقًا خارجية متميزة للمنتج المصري ويعد فرصة هامة لدراسة الفرص التجارية الخارجية واحتياجات الأسواق الخارجية، كما تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير.

المشاركة الأولى فى المهرجان

وتأتي هذه المشاركة الأولي فى المهرجان الذى يقام  بمحافظة ظفار في سلطنة عمان والتي تشتهر  بالشعبية المتزايدة بين المواطنين الخليجيين والمغتربين والسياح الأجانب ويقدم الإطلالات الثقافية ، والفنية، والرياضية والتراث والمسابقات وأنشطة التسوق.

1000049049
1000049049
1000049057
1000049057
1000049059
1000049059
1000049053
1000049053
1000049063
1000049063
1000049055
1000049055
1000049051
1000049051
1000049061
1000049061

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

برقم السيارة .. رابط الاستعلام عن المخالفات من الإنترنت

بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

انهى خسائره .. أسعار الذهب اليوم الأحد 6-8-2023

بعد نجاح روسيا| هل فشل هجوم أوكرانيا المضاد؟.. خبراء أمريكيون يجيبون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ