هدية مصر للعالم.. القبطان رضا شحاته يُعدد مزايا قناة السويس الجديدة|فيديو

قال القبطان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس، إن قناة السويس الجديدة توفر عنصري الوقت والعنصر الملاحي، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة بمثابة هدية للعالم أجمع.



وأضاف “شحاتة” خلال حواره المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن قناة السويس الجديدة ساعدت كثيرًا في اختصار الوقت، حيث كانت قافلة الشمال تستغرق وقت كبير جدا في عبورها وذلك قبل قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أنه تم اختصار وقت العبور من 22 ساعة لـ 11 ساعة.



وأشار رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس إلى أن اختصار الوقت ساهم في توفير اقتصاد للشركات الملاحية، متابعًا أن قناة السويس الجديدة يتم اللجوء إليها في حالة وجود مشكلة في القديمة والعكس صحيح.



وتحل اليوم الأحد 6 أغسطس الذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة حيث افتتحت في نفس اليوم عام 2015.