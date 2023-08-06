حجم التجارة بين مصر والأردن يصل إلى 252 مليون دينار.. تفاصيل

بلغ حجم التجارة البينية بين الأردن ومصر خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مايو من من العام الجاري نحو 252 مليون دينار ، بحسب الأرقام الرسمية.

وجاءت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أشارت إلى انخفاض الصادرات الوطنية إلى مصر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 لتصل إلى قرابة 45 مليون دينار ، مقابل نحو 66 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، حسبما نقلت صحف أجنبية.

وشهدت الاردن تراجعا في قيمة وارداتها من مصر ، حيث بلغت نحو 207 ملايين دينار بنهاية شهر مايو ، مقابل 236 مليون دينار في العام السابق.

وكشفت البيانات أن عجز الميزان التجاري بين الأردن ومصر بلغ 162 مليون دينار حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري مقابل 170 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.