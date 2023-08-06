عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة الهند بالقاهرة تنظم فعالية للترويج السياحي.. الخميس

صدى البلد

   تنظم سفارة الهند بالقاهرة يوم الخميس القادم فعالية للترويج السياحي بالقاهرة لتشجيع السائحين المصريين على زيارة الهند، وذلك بمشاركة وزارة السياحة ومكاتب السياحة وعدد من وكالات السياحة المصرية.

وقال سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتيه، بهذه المناسبة، "إننا نعمل على زيادة الفرص السياحية، وهو الأمر الذي سيكون واضحاً في هذه الفعالية".

وذكرت السفارة - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن الهند تعد واحدة من أقدم الحضارات في العالم حيث تمتزج فيها العديد من الثقافات لتشكل نسيجا واحدا، وتتميز الهند بتراثها الثري ومناطق الجذب السياحي المتعددة، ومن ثم فهي تعد واحدة من أشهر الوجهات السياحية حول العالم، وأضافت أن مساحة الهند تبلغ 3287263 كم2، وتمتد من مرتفعات الهيمالايا التي تكسوها الثلوج إلى الغابات الإستوائية المطيرة في الجنوب. 

وأوضح البيان أن الهند، التي تعتبر سابع أكبر دولة في العالم، تتميز عن سائر البلدان الآسيوية الأخرى بجبالها وسواحلها البحرية، وهو ما يمنحها موقعاً جغرافياً متميزاً.

ولفتت السفارة إلى أن جبال الهيمالايا العظيمة تحيط بالهند شمالاً، وتمتد نحو الجنوب حتى مدار السرطان في المحيط الهندي بين خليج البنغال شرقاً والبحر العربي غرباً، كما يتقابل المسافر في رحلة عبر البلاد مع تنوعٍ مذهلٍ للمأكولات والأديان والفنون والحرف وألوان الموسيقى والمناظر الطبيعية والأراضي والقبائل والتاريخ ورياضات المغامرة. 

وأوضحت أن الهند تتميز بمزيجها الساحر بين العراقة والحداثة، حيث تنتشر البازارات القديمة المزدحمة جنباً إلى جنب مع مراكز التسوق الفخمة، بالإضافة إلى الآثار المهيبة والفنادق التراثية الفخمة، ويمكن للمسافر أن يستمتع بمظاهر العراقة والحداثة معاً، وسواءً انطلق المرء إلى الجبال أو توجه إلى الشاطئ للاستمتاع بالبحر أو ذهب في رحلة عبر صحراء ثار الذهبية، فالهند لديها خيارات متعددة تلائم الجميع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

الأمر غريب .. شوبير يلمح إلى تعديلات جديدة في الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

بعد رفع الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في 8 بنوك

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء المعجزات .. يجرّ إليك الخير جرًا ردّده دائمًا

لدراسة عدد من المشاريع.. رجل الأعمال الإماراتي الحبتور يصل إلى العلمين

أسباب تجعلك تلتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة .. وهذه شروط برنامج جورجيا

ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

مسجل في فيفا.. نجوم عرضوا الزمالك لإيقاف القيد 4 مرات عام 2023

حجم التجارة بين مصر والأردن يصل إلى 252 مليون دينار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور البطيخ

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان نيرمين الفقي بمهرجان المسرح القومي

فيديو

أمن مصر أولا.. نادية مصطفى تكشف سر إلغاء حفل ترافيس سكوت.. خاص

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ