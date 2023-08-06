سفارة الهند بالقاهرة تنظم فعالية للترويج السياحي.. الخميس

تنظم سفارة الهند بالقاهرة يوم الخميس القادم فعالية للترويج السياحي بالقاهرة لتشجيع السائحين المصريين على زيارة الهند، وذلك بمشاركة وزارة السياحة ومكاتب السياحة وعدد من وكالات السياحة المصرية.

وقال سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتيه، بهذه المناسبة، "إننا نعمل على زيادة الفرص السياحية، وهو الأمر الذي سيكون واضحاً في هذه الفعالية".

وذكرت السفارة - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن الهند تعد واحدة من أقدم الحضارات في العالم حيث تمتزج فيها العديد من الثقافات لتشكل نسيجا واحدا، وتتميز الهند بتراثها الثري ومناطق الجذب السياحي المتعددة، ومن ثم فهي تعد واحدة من أشهر الوجهات السياحية حول العالم، وأضافت أن مساحة الهند تبلغ 3287263 كم2، وتمتد من مرتفعات الهيمالايا التي تكسوها الثلوج إلى الغابات الإستوائية المطيرة في الجنوب.

وأوضح البيان أن الهند، التي تعتبر سابع أكبر دولة في العالم، تتميز عن سائر البلدان الآسيوية الأخرى بجبالها وسواحلها البحرية، وهو ما يمنحها موقعاً جغرافياً متميزاً.

ولفتت السفارة إلى أن جبال الهيمالايا العظيمة تحيط بالهند شمالاً، وتمتد نحو الجنوب حتى مدار السرطان في المحيط الهندي بين خليج البنغال شرقاً والبحر العربي غرباً، كما يتقابل المسافر في رحلة عبر البلاد مع تنوعٍ مذهلٍ للمأكولات والأديان والفنون والحرف وألوان الموسيقى والمناظر الطبيعية والأراضي والقبائل والتاريخ ورياضات المغامرة.

وأوضحت أن الهند تتميز بمزيجها الساحر بين العراقة والحداثة، حيث تنتشر البازارات القديمة المزدحمة جنباً إلى جنب مع مراكز التسوق الفخمة، بالإضافة إلى الآثار المهيبة والفنادق التراثية الفخمة، ويمكن للمسافر أن يستمتع بمظاهر العراقة والحداثة معاً، وسواءً انطلق المرء إلى الجبال أو توجه إلى الشاطئ للاستمتاع بالبحر أو ذهب في رحلة عبر صحراء ثار الذهبية، فالهند لديها خيارات متعددة تلائم الجميع.