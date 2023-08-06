نشرة المرأة والصحة.. فستان جريء.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور البطيخ

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة

تبين أن بذور البطيخ لها بعض القيمة الغذائية ، ولكن فقط عند تناولها بكميات أكبر لأنها صغيرة جدًا

نشرت الفنانة نادية الجندي، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة رفقة الفنان تامر حسني